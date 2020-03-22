Известная британская модель Деми Роуз, которую называют "молодой Кардашьян", показала фото без одежды

На фото Деми позирует во время рассвета. Роуз была без одежды, но благодаря правильному ракурсу все было скрыто в тени. Можно только частично увидеть грудь прекрасной девушки. Модель позировала на причале или, возможно, бунгало на воде. Можно увидеть различный декор и части этого строения. Волосы у Деми были распущены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Перед рассветом всегда темнее", - написала Роуз.

Фанаты за час успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали множество хвалебных комментариев, в которых отмечали красоту и формы девушки.

Ранее мы сообщали, что знаменитая модель белья и купальников Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", решилась на откровенную фотосессию, засветив пышных "подружек".

На новом фото красотка предстала лишь в бикини синего оттенка, верхнюю часть купальника девушка решила оставить в шкафу. На снимке Роуз катается на качелях в открытом бассейне, свою пышную красоту она прикрывает рукой. Ее волосы уложены в легкие локоны и убраны в сторону, а на лице легкий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники были очарованы новым образом своей соблазнительной любимицы, оставив для нее множество комплиментов.

Сообщалось, что модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показала формы в мини-бикини.

Так, девушка позирует в красном мини-бикини на фоне бассейна. Достоинства звезды прикрывает лишь небольшая ткань на прозрачных бретельках. Сам пост сопровождался лишь тегами, однако это не помешало ее поклонникам прийти в состояние восторга.

«Божественный вид!», «вот это загляденье», «мне аж жарко стало», «невероятные формы», «на это можно смотреть вечно», - пишут они.

Напомним, фигуристая Деми Роуз посветила шикарным видом сзади

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