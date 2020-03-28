Фітнес-модель Ана Чері забула про сором і виставила напоказ розкішні форми в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нудно в будинку, і я в хаті сумую. Що ви збираєтеся робити, щоб скоротати час у карантині?? Друзі, я все ще роблю свою щоденну роздачу…», - йдеться в повідомленні.

Далі зірка розповідає умови конкурсу, який організувала самостійно. Пост модель супроводила постільною знімком в прозорій білизні, виставивши напоказ ідеальне тіло.

«Богиня!», «на тебе неможливо надивитися», «неймовірні обсяги», «просто бомба!», «а це законно, бути такою красивою?», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Ана Чері порадувала шанувальників знімком в пікантному вбранні у сітку.

«Щаслива будинки», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Чері позує спиною на камеру, демонструючи розкішне тіло у вбранні в сітку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ух, гаряча яка», «ось це булки!», «ідеальне тіло. Всім би таке», «не можна бути настільки красивою», «Це вже занадто. Що далі буде, а?», «ось безсоромна. Класний вид», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян потрясла формами в одному халатику перед гарячою красунею: "Ух, як захоплює!".

А ще Politeka писала, що соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

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