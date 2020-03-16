Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, поразила снимком с подругой во время карантина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Карантинный партнер…», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Роуз лежит вместе с подругой на пуфиках, загорая на солнце абсолютно без белья. Это спровоцировало настоящий бум среди пользователей сети.
«Бомба», «вот это вид», «роскошные формы», «ого, а так можно было?», «вот как нужно проводить карантин. А не вот это вот все», «вау! Загляденье», - пишут они.
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Ранее мы писали, что модель и инстадива Деми Роуз похвасталась новой прической. Звезда часто предстает в откровенных образах.
Так, недавно модель побывала в салоне красоты, и выйдя с красивой прической записала видео. Девушка села в авто, где трогала себя за волосы. Ее локоны упали на грудь, поэтому Деми приподняла их, засветив аппетитные формы.
Деми позировала в черном топе с глубоким декольте, а также в черной куртке, которая была распахнута.
Топ натянулся на роскошных формах знаменитости, поэтому их невозможно не заметить.
На шею модель надела цепочку с кулоном, которая красиво блестела.
Легкий макияж с акцентом на пышные ресницы дополнили образ. Блестящие губы и подчеркнутые брови - на этом лице все акценты расставлены правильно.
Деми выглядела невинно и очень горячо одновременно, просто: "Неверотяная!"
Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.
Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.
Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.