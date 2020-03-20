Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян порадовала фото вместе с сестрой, Кортни

Красотки очень похожи, особенно, когда на них смотришь в профиль, пишет Politeka.net.

На снимке Ким сидит в одном белом халатике. Красотка затянула волосы в тугую косу. Она сделала макияж с акцентом на глаза. Дополнили образ розовые губы.

Ким смотрит в глаза сестре и улыбается. В это время Кортни прикрывает свои прелести, вероятно, полотенцем. Девушка засветила обнаженную спину. Ее кожа кажется шелковой, выглядит она прекрасно.

Над прической Кортни работают стилисты, которые, видимо, делают такую же тугую косу, как у Ким. Кроме того, заметны большые глаза звезды, тонкий носик и пышные ресницы.

"Я перебирала фотографии в своем телефоне и обнаружила этот снимок. Я скучаю по своим сестрам. Хотя мы и недалеки друг от друга, все сейчас не видимся из-за карантина. Сложно держаться, но мы должны сделать это для нашей безопасности и для всех остальных. ПОЖАЛУЙСТА, не игнорируйте серьезность предупреждений, и оставайтесь дома, чтобы остановить распространение этого вируса. Мы все пройдем через это! #TogetherApart", - написала Ким.

За три часа пост собрал более 800 тысяч лайков.

Пользователи сети не только поддержали Кардашьян, но и написали массу комплиментам сестрам. Люди назвали красоток великолепными и очень милыми: "Ух, как захватывает!".

Напомним, Ким Кардашьян появилась в латексном костюме бордового цвета. Звезда надела также пиджак с объемными плечами, который сделал акцент на талии звезды.

Образ она дополнила массивными серьгами. Судя по фотографиям, Кардашьян в таком виде посещала какое-то мероприятие.

За пять часов пост Кардашьян собрал более 766 тысяч лайков. В комментариях к фото нашлось много комплиментов.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян предстала в стильном образе - черном бархатном платье с одним оголенным плечом. Бархат выгодно подчеркнул пышные бедра Кардашьян.

Знаменитость забрала волосы в высокий пучок, что добавляет ее образу особого шарма.

Кстати, на фото видно накачанные руки звезды, которая занимается спортом.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще: «Красотка».