Фитнес-модель Ана Чери практически ежедневно радует своих поклонников, публикуя откровенные кадры в популярной соцсети

В своем микро-блоге стройная красавица-артистка решила покрасоваться у зеркала и запечатлить этот момент на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram американки.

Так на новом опубликованном сэлфи фигуристая и загорелая модель предстала перед камерой с ярком раздельном купальнике и при этом слегка придерживала свои трусики рукой. Свое желицо в этот раз звезда сети решила не показывать, прикрыв его телефоном. Примечательно, что Ана позировала в ванной комнате.

Поклонники Чери оценили такой откровенный образ и написали ей в комментариях под фото массу комплиментов:

"Огонь"

"Горячо, детка"

"Ваууу!!!"

"Супер, хороша невероятно"

До этого мы писали, что знаменитая фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новыми пикантными снимками с тренировки, которую проводит дома из-за эпидемии коронавируса.

«Я взяла предтреник перед упражнениями, хочу быть на подъеме для вас всех! Трудно говорить во время тренировки, делать это одновременно. Я горжусь своей кошечкой», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках видно Чери, которая покраснела из-за интенсивной тренировки. Как можно заметить, наряд элегантно подчеркивает формы звезды, что спровоцировало бум среди ее поклонников.

«Божественный вид!», «вот это формы!», «настойчивость – на десятерых хватит», «супер тело! Всем бы такое», - пишут они.

Напомним, что Ким Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!".

А еще Politeka писала, что сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз скинула все и показала, чем занимается с подругой: «Карантинный партнер…».