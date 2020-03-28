Фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и выставила напоказ роскошные формы в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скучно в доме, и я в доме скучаю. Что вы собираетесь делать, чтобы скоротать время в карантине?? Друзья, я все еще делаю свою ежедневную раздачу…», - говорится в сообщении.

Дальше звезда рассказывает условия конкурса, который организовала самостоятельно. Пост модель сопроводила постельным снимком в прозрачном белье, выставив напоказ идеальное тело.

«Богиня!», «на тебя невозможно насмотреться», «невероятные объемы», «бомба просто!», «а это законно, быть такой красивой?», - пишут они.

До этого мы писали, что Ана Чери порадовала поклонников снимком в пикантном наряде в сетку.

«Счастлива дома», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Чери позирует спиной на камеру, демонстрируя роскошное тело в наряде в сетку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ух, горячая какая», «вот это булки!», «идеальное тело. Всем бы такое», «нельзя быть настолько красивой», «Это уже слишком. Что дальше будет, а?», «вот бесстыжая. Классный вид», - пишут они.

Напомним, что Ким Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!".

А еще Politeka писала, что сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз скинула все и показала, чем занимается с подругой: «Карантинный партнер…».