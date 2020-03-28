Київська модель Олена Омович показала підписникам, як вона по життю ставиться до проблем

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий знімок, передає Politeka. На ньому дівчина позує в білому топі, під яким очевидна відсутність спідньої білизни, а також білих вузьких лосинах, які обхоплюють тонку талію Олени, демонструючи підтягнутий живіт.

У кадрі модель показує в далечінь середній палець, демонструючи таким чином своє ставлення до труднощів.

«Бліііінн, ваша фігура просто бомбезна😍», «А ви не боїтеся померти від анорексії? Для чого себе так мучити?», «Яка 😻😻😻😻 фігура мрії 🔥 підхід, що треба 😎🙈», «Даа дуже правильний, навчи будь ласка 💕🙏🏽», «Тааак, Олено. Сто відсотків підтримую. Інакше в цьому житті ніяк😈😈», «Красава!) Так і треба 😌👌», «Яка шикарна😍😍😍 просто вогонь😍», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали, що Омович поділилася черговою фотографією з відпочинку в Домінікані. На ній вона в купальнику, який мінімально прикриває її розкішні форми. Доповнює образ зірки красивий кулон.

Ми також писали, що модель показала, як живе під час карантину. На фото Омович позує в одних трусиках. Вона сидить спиною до камери і прикрила груди руками. Поруч на ліжку лежать піци, солодощі, джойстик, туалетний папір, а також видніються ноги її чоловіка.

«А як проходить ваш карантин? Всі туалетним папером запаслися?», - написала Альона.

Нагадаємо, що Омович без одягу показала, який постільний карантин собі влаштувала: "Гаряче".

Як повідомляла Politeka, Омович посвітила соковитими принадами у зухвалій шкірянці: «найсмачніші ракурси» .