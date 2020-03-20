Украинская инстаграм-модель Алена Омович показала, как валяется на кровати в домашней одежде

Юная украинка приобрела большую популярность в сети благодаря своим провокационным публикациям в Инстаграм и даже стала известна, как «украинская Ким Кардашьян». Сейчас Алена, как и все украинцы, сидит дома после того, как в стране был введен карантин из-за коронавируса. В связи с этим модель чаще постит архивные фото или новые домашние кадры.

Как сообщает Politeka, на этот раз Омович показала, что делает дома, когда устает. Так, на новом коротком видео с разделе Сториз модель валяется на кровати в коротком белом топе, который обтягивает ее впечатляющего размера грудь. Девушка выглядит очень усталой. На видео она закатывает глаза и переворачивается с бока на бок, демонстрируя свой пирсинг в пупке.

«Заеб@лась», - коротко и емко подписала кадры Омович. Судя по всему, модели уже надоело безвылазно сидеть дома.

Впрочем, поклонники не смогли поинтересоваться у красотки, от чего же она так устала, так как в Сториз отсутствует возможность комментирования.

Ранее мы писали о том, что Омович подразнила откровенными кадрами топлес, продемонстрировав свой любимый ракурс.

Так, Омович решила поделиться горячим фото с пляжа, на котором она позирует в одних плавка от купальника. «Вверху» же у модели ничего нет, поэтому она вынуждена закрывать впечатляющих размеров грудь руками. От многих похожих фотографий этот снимок отличает оригинальный ракурс: фото сделано снизу, что позволяет по достоинству оценить формы Омович.

«Мой любимый ракурс», - призналась модель в подписи к снимку.

Поклонники Омочив пришли в восторг от этого фото.

«Невероятное фото) Шрамы у вас совершенно не видны», «Мисс всех времён», «Офигеть секси», «Носик так красиво выглядывает», «У меня потекли слюнки», «Ниче так маракасы», «а че бы также да без трусов?», - писали люди.

Напомним, украинская Кардашьян задрала платье и засветила лишнее: «Вот это изгибы…».

Как сообщала Politeka, бесстыжая украинская Кардашьян в мокрой майке выставила напоказ срамные места.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья и стыда покрасовалась возле кровати.