Киевская модель Алена Омович показала подписчикам, как она по жизни относится к проблемам
На своей странице в Instagram девушка опубликовала новый снимок, передает Politeka. На нем девушка позирует в белом топе, под которым очевидно отсутствие нижнего белья, а также белых облегающих лосинах, которые обхватывают тонкую талию Алены, демонстрируя подтянутый живот.
В кадре модель показывает в даль средний палец, демонстрируя таким образом свое отношение к трудностям.
«Блиннн, ваша фигура просто бомбезна😍», «А вы не боитесь умереть от анарексии?Для чего себя так истязать?», «Какая 😻😻😻😻 фигура мечты 🔥 подход, что надо 😎🙈», «Даа очень правильный, научи пожалуйста 💕🙏🏽», «Дааа, Алена. Сто процентов поддерживаю. Иначе в этой жизни никак😈😈», «Красава!) Так и нужно 😌👌», «Какая шикарная😍😍😍 просто огонь😍», – пишут в комментариях.
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Ранее мы рассказывали, что Омович поделилась очередной фотографией с отдыха в Доминикане. На ней она в купальнике, который минимально прикрывает ее роскошные формы. Дополняет образ звезды красивый кулон.
Мы также писали, что модель показала, как живет во время карантина. На фото Омович позирует в в одних трусиках. Она сидит спиной к камере и прикрыла свою грудь руками. Рядом на кровати лежат пиццы, сладости, джойстик, туалетная бумага, а также виднеются ноги ее супруга.
«А как проходит ваш карантин? Все туалетной бумагой запаслись?», - написала Алена.
Напомним, что Омович без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила: "Горячо".
Как сообщала Politeka, .
Также Politeka писала, что .