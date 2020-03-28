Киевская модель Алена Омович показала подписчикам, как она по жизни относится к проблемам

На своей странице в Instagram девушка опубликовала новый снимок, передает Politeka. На нем девушка позирует в белом топе, под которым очевидно отсутствие нижнего белья, а также белых облегающих лосинах, которые обхватывают тонкую талию Алены, демонстрируя подтянутый живот.

В кадре модель показывает в даль средний палец, демонстрируя таким образом свое отношение к трудностям.

«Блиннн, ваша фигура просто бомбезна😍», «А вы не боитесь умереть от анарексии?Для чего себя так истязать?», «Какая 😻😻😻😻 фигура мечты 🔥 подход, что надо 😎🙈», «Даа очень правильный, научи пожалуйста 💕🙏🏽», «Дааа, Алена. Сто процентов поддерживаю. Иначе в этой жизни никак😈😈», «Красава!) Так и нужно 😌👌», «Какая шикарная😍😍😍 просто огонь😍», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Омович поделилась очередной фотографией с отдыха в Доминикане. На ней она в купальнике, который минимально прикрывает ее роскошные формы. Дополняет образ звезды красивый кулон.

Мы также писали, что модель показала, как живет во время карантина. На фото Омович позирует в в одних трусиках. Она сидит спиной к камере и прикрыла свою грудь руками. Рядом на кровати лежат пиццы, сладости, джойстик, туалетная бумага, а также виднеются ноги ее супруга.

«А как проходит ваш карантин? Все туалетной бумагой запаслись?», - написала Алена.

Напомним, что Омович без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила: "Горячо".

Как сообщала Politeka, Омович посветила сочными прелестями в дерзкой косухе: «самые вкусные ракурсы» .