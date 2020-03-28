Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала нові фото в Instagram

На фото Катерина позує в чорних штанях, швидше за все шкіряних, а також кофті і кросівках. Вона сиділа на підлозі, який викладений чорною плиткою. Волосся Боярська залишила розпущеним. Під кадрами дівчина нічого не написала, крім одного сердця. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 200 лайків і написали кілька коментарів:

"Кішечка", "Краса", "Друге фото просто вогонь, імпозантність зашкалює", "Супер красуня як завжди", "Тобі дуже пасує чорний колір", "На карантині?", "Чому ти в прямий ефір не виходиш?", "Давно Вас не було, дуже красива і мила", "Дівчина, а чому ви така гарна?".

Повідомлялося, що онука відомого російського артиста Михайла Боярського Катерина показала, як проводить час на карантині або ж просто пустує на камеру.

Дівчина запалила під пісню, в тексті якої згадуються "дикуни", та що там - Катя сама стрибала і звивалася на камеру, як маленька дикунка. При всьому при цьому, блондинка завзято дурня на камеру і була одягнена в короткий топ і облягаючі, ймовірно, штани.

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