Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала эксремально соблазнительный образ

Свежее видео появилось в сториз на ее странице в Инстаграм, передает Politeka.

На опубликованных кадрах внучка Боярского в розовой майке с огромным декольте начала прыгать, при этом ее огромные прелести тряслись вместе с ней.

Ее образ был необычным по сравнению со всеми ее фото. Екатерина сделал хвостики, накрасила ярко глаза, а в уши надела розовые кольца-серьги, а губы накрасила темно-розовым блеском. На видео она наложила маску с наклейками на щеках: «Малышка». Также она жевала жвачку.

Образ из 80-х обратил на себя внимание поклонников девушки, но несмотря на это, никто не мог оставить публичных комментариев.

Напомним, что Екатерина Боярская показала, как выглядит в обычной жизни. На серии последних снимков на ее страничке девушка одета в черную кожаную мини-юбку, и красный топ, который обтягивает ее пышную грудь. Девушка выбрала кофту с оголенными плечами, которая делает акцент на ее главную гордость. Образ Боярская дополнила грубыми ботинками. Отметим, что в этой юбке у девушки очень тонкая талия.

Екатерина не оставила подписи к фото, но по геотегу становится понятно, что снимки сделаны на прогулке в Москве. Сзади девушки красуется сакура. Поклонникам Боярской очень понравилось новое фото. За час пост собрал почти 400 лайков.

«Как всегда прекрасна», «Сакура в холе???», «Отлично выглядишь, цвети с каждым днём», «Какая вы красивая! Нас заинтересовали ваши фото», «Девушка мечты», «Безупречная!!», «Шикарная тёла», «Катюша, ты выглядишь потрясающе!», «1000 чертей какая красота», «Бог с неслыханной щедростью одарил тебя всеми лучшими внешними данными. Гордись, цени себя))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что пышногрудая внучка Боярского взбудоражила пикантными кадрами в спальне: "Ух, какие формы!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Боярского еле втиснула роскошный бюст в узкий топ: «Богиня красоты».

Также Politeka писала, что внучка Боярского чуть не разорвала пышным бюстом тесный топ: "божественный размер".