Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала, как выглядит в повседневной жизни

Свежее фото с прогулки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На серии снимком девушка одета в черную кожаную мини-юбку, и красный топ, который обтягивает ее пышную грудь. Девушка выбрала кофту с оголенными плечами, которая делает акцент на ее главную гордость. Образ Боярская дополнила грубыми ботинками. Отметим, что в этой юбке у девушки очень тонкая талия.

Екатерина не оставила подписи к фото, но по геотегу становится понятно, что снимки сделаны на прогулке в Москве. Сзади девушки красуется сакура. Поклонникам Боярской очень понравилось новое фото. За час пост собрал почти 400 лайков.

«Как всегда прекрасна», «Сакура в холе???», «Отлично выглядишь, цвети с каждым днём», «Какая вы красивая! Нас заинтересовали ваши фото», «Девушка мечты», «Безупречная!!», «Шикарная тёла», «Катюша, ты выглядишь потрясающе!», «1000 чертей какая красота», «Бог с неслыханной щедростью одарил тебя всеми лучшими внешними данными. Гордись, цени себя))», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Боярская поделилась снимком в черном коротком платье, под которым не оказалось белья. Девушка в этот момент села на диван для фото. Образ она дополнила косичками.

Катя Боярская – дочка актера, а ныне депутата Госдумы Сергея Боярского. Она росла в звездной семье, ведь ее бабушка и дедушка – известные советские актеры, а тетя – популярнейшая российская актриса. Сама Катя пока не собирается делать карьеру в кино. Впрочем, ее пышные формы могут помочь ей продвинуться в модельном бизнесе.

Напомним, что пышногрудая внучка Боярского взбудоражила пикантными кадрами в спальне: "Ух, какие формы!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Боярского еле втиснула роскошный бюст в узкий топ: «Богиня красоты».

Также Politeka писала, что внучка Боярского чуть не разорвала пышным бюстом тесный топ: "божественный размер".