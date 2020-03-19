Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новое фото в Инстаграм
На фото Боярская позирует в ярком коротком топе и черных шортиках. Образ Екатерина дополнила забавным хвостом, в который собрала волосы. Внучка актера позировала напротив большой кровати и снимала себя в зеркало на телефон. Она также добавила много сердечек на снимок. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку звездной внучки.
Пользователи не смогли оценить публикацию или написать комментарии. Все из-за того, что Боярская опубликовала кадр в сторис Инстаграма, где таких инстурментариев нет.
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Ранее мы писали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Катя показала новый интересный снимок в социальных сетях.
На фото Екатерина позирует в черном топе и камуфляжных штанах. В руках она держит букет из клубники, которая разложена острыми кончиками к верху. Волосы у Боярской были в этот раз не собраны в хвост. На фоне кроме штор ничего не видно.
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