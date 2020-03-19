Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новое фото в Инстаграм

На фото Боярская позирует в ярком коротком топе и черных шортиках. Образ Екатерина дополнила забавным хвостом, в который собрала волосы. Внучка актера позировала напротив большой кровати и снимала себя в зеркало на телефон. Она также добавила много сердечек на снимок. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку звездной внучки.

Пользователи не смогли оценить публикацию или написать комментарии. Все из-за того, что Боярская опубликовала кадр в сторис Инстаграма, где таких инстурментариев нет.

Ранее мы писали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Катя показала новый интересный снимок в социальных сетях.

На фото Екатерина позирует в черном топе и камуфляжных штанах. В руках она держит букет из клубники, которая разложена острыми кончиками к верху. Волосы у Боярской были в этот раз не собраны в хвост. На фоне кроме штор ничего не видно.

Сообщалось, что Внучка российского актера Михаила Боярского, Екатерина, находилась в теплых краях.

Так, некоторое время назад Екатерина выкинула кадр, на котором она позирует в легком мини-платье с крупными небесными телами.

Образ красотки завершил яркий макияж и аксессуары.

Екатерина распустила волосы и, будто попыталась закинуть их за ухо. Девушка улыбалась, смотря в сторону. По всей видимости, внучка Боярского позировала на мосту.

Стоит отметить, что наряд выгодно подчеркнул огромный бюст представительницы слабого пола и тонкую талию.

Почти за 20 минут пост девушки собрал более 100 лайков и немного комментариев.

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