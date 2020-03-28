Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новые фото в Инстаграм

На фото Екатерина позирует в черных штанах, скорее всего кожаных, а также кофте и кроссовках. Она сидела на полу, который выложен черной плиткой. Волосы Боярская оставила распущенными. Под кадрами девушка ничего не написала, кроме одного сердечка. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 200 лайков и написали несколько комментариев:

"Кошечка", "Прелесть", "Второе фото просто огонь, импозантность зашкаливает", "Супер красавица как всегда", "Тебе очень идет черный цвет", "На карантине?", "Почему ты в прямой эфир не выходишь?", "Давно Вас не было, очень красивая и милая", "Девушка, а почему вы такая красивая?".

Сообщалось, что внучка известнейшего российского артиста Михаила Боярского Екатерина показала, как проводит время на карантине или же просто резвится на камеру.

Деушка зажгла под песню, в тексте которой упоминаются "дикари", да что там - Катя сама прыгала и извивалась на камеру, как маленькая дикарка. При всем при этом, фигуристая блондинка задорно гримасничала на камеру и была одета в короткий топ и облегающие, вероятно, штаны.

Напомним, раздетая внучка Боярского показала, чем ее наградила природа

Также Politeka сообщала, что Внучка Боярского показала главную гордость в узком топе

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