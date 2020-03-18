Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новый интересный снимок в Инстаграм

На фото Екатерина позирует в черном топе и камуфляжных штанах. В руках она держит букет из клубники, которая разложена острыми кончиками вверх. Волосы у Боярской были в этот раз распущены. На фоне кроме штор ничего не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 500 лайков и написали несколько комментариев:

"Катюша, красавица ты наша", "Какие щёчки, Очаровашка", "Катюшка, ты прекрасна", "Как всегда самая красивая прекрасная и самая любимая", "Даже не знаю кто вкуснее, ты или клубничка", "Как всегда - неповторима, Катюша!!! Фото супер", "Какая-то мода пошла на эти клубничные букеты... Мне вот тоже на 14 февраля и на День рождения (5 марта) такие букеты дарили...", "Я на твою свадьбу с мультимиллиардером сделаю от души подарок дорогая а пока я тебе просто всего желаю и желаю".

Ранее мы сообщали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала эксремально соблазнительный образ.

На опубликованных кадрах внучка Боярского в розовой майке с огромным декольте начала прыгать, при этом ее огромные прелести тряслись вместе с ней.

Ее образ был необычным по сравнению со всеми ее фото. Екатерина сделал хвостики, накрасила ярко глаза, а в уши надела розовые кольца-серьги, а губы накрасила темно-розовым блеском. На видео она наложила маску с наклейками на щеках: «Малышка». Также она жевала жвачку.

Образ из 80-х обратил на себя внимание поклонников девушки, но несмотря на это, никто не мог оставить публичных комментариев.

Напомним, юная внучка Боярского показала свои необъятные прелести в кожаном мини

А еще Politeka писала, что пышногрудая внучка Боярского взбудоражила пикантными кадрами в спальне

Также Politeka сообщала, что юная внучка Боярского еле втиснула роскошный бюст в узкий топ



