Скільки пристрасті в цьому фото

Популярна топ-модель Белла Хадід роздяглася і показала свої принади зблизу

Свіже відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На ролику видно, як модель позує для фотографа в різних вбраннях, а для одного знімка позує оголеною. Хадід залишилася в одній спідниці, а свої невеликі груди прикрила руками. Правда, на відео прекрасно видно принади дівчини.

«Відпочиваю вдома як гарна дівчина», - підписала Хадід серію відео.

За півдня відео моделі подивилися майже 550 тисяч разів. Не стрималася її подруга, бізнесвуман Кайлі Дженнер і залишила лайк під її роликами. Ймовірно, їй дуже сподобалася нова фотосесія зірки. Шанувальники обдаровують Беллу компліментами.

«Моя кохана людина», «Вау», «Гарне відео, Белла, ти виглядаєш дійсно приголомшливо», «Вона любов всього мого життя», «Я люблю тебе, Белла», «Королева», «Омг Белла, ти виглядаєш так красиво», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід поділилася знімком, на якому вона сиділа на підлозі в черевиках і штанях, але без бра. Бежеві широкі брюки, темні кросівки, кепі в колір взуття, і рука з бутербродом, що прикриває голі груди - кадр Белли вийшов інтригуючим і ефектним.

Зазначимо, що Хадід-молодшу просто обожнює американська молодь. Ключові бренди мріють про співпрацю з моделлю.

Нагадаємо, що роздягнена Белла Хадід заворожила формами на обкладинці відомого журналу: "Бестія".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід побавилася з гарячою подружкою, блиснувши оголеним тілом: «заводить з півоберту».

Також Politeka писала, що гаряча Белла Хадід блиснула своєю розкішшю в глибокому декольте: "ось-ось випадуть".