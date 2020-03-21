Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, з'явилася на обкладинці журналу "Vogue"
Знаменитість позувала в двох образах для випуску журналу в Греції, пише Politeka.net.
перший знімок був зроблений в червоних тонах. Белла позує, ймовірно, з об'ємною зачіскою: "Справжня Бестия".
Плечі знаменитості оголені, як і спина.
Очі красуні спрямовані в камеру, при цьому вона не посміхається.
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На другому знімку Белла позує в незвичній сукні з клаптиків тканини.
Вбрання не по стрункій фігурі зірки, від чого воно трохи спустилося з плеча. Ймовірно, під ним не було білизни.
Беллі зробили високу зачіску. Вона пильно дивилася в камеру, не посміхаючись.
Руки зірки знаходяться з боків.
В пості Белла подякувала за зйомку співробітників журналу.
За шість годин пост зібрав понад 150 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі назвали Хадід ідеальною і однією з самих прекрасних моделей, яких вони знали. Також вони привітали її з новою появою на обкладинці.
Нагадаємо, деякий час тому Белла Хадід розмістила фото, на якому позує на обкладинці Vogue. На зірці - незвичний наряд.
Верх має розрізи в пікантних місцях, через що видно, що Хадід без білизни. Вирізи відкривають вид на пружне тіло знаменитості і тонку талію.
Також на моделі - брюки-кльош, які створили ілюзію, що ноги ще довше, ніж насправді.
Зірка розпустила волосся, на її обличчі макіяж з акцентом на очі.
Раніше ми писали, що Белла Хадід розмістила портретні знімки, на яких є трохи оголеного тіла красуні-артистки.
На знімку видно груди моделі, деякі її прихильники через це вирішили, що зірка світових подіумів роздягнена повністю на фото.
Інші ж "тверезо" припустили, що Хадід. позувала просто у відвертому горизонтальному декольте.
Нагадаємо також, що Белла Хадід порадувала шанувальників фото з ванної.
Маска і халат прекрасно поєднувалися з чарівною Белою. Але особливу увагу шанувальників моделі привернуло дуже відверте декольте.
Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".
Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».
Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".