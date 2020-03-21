Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, з'явилася на обкладинці журналу "Vogue"

Знаменитість позувала в двох образах для випуску журналу в Греції, пише Politeka.net.

перший знімок був зроблений в червоних тонах. Белла позує, ймовірно, з об'ємною зачіскою: "Справжня Бестия".

Плечі знаменитості оголені, як і спина.

Очі красуні спрямовані в камеру, при цьому вона не посміхається.

На другому знімку Белла позує в незвичній сукні з клаптиків тканини.

Вбрання не по стрункій фігурі зірки, від чого воно трохи спустилося з плеча. Ймовірно, під ним не було білизни.

Беллі зробили високу зачіску. Вона пильно дивилася в камеру, не посміхаючись.

Руки зірки знаходяться з боків.

В пості Белла подякувала за зйомку співробітників журналу.

За шість годин пост зібрав понад 150 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі назвали Хадід ідеальною і однією з самих прекрасних моделей, яких вони знали. Також вони привітали її з новою появою на обкладинці.

Нагадаємо, деякий час тому Белла Хадід розмістила фото, на якому позує на обкладинці Vogue. На зірці - незвичний наряд.

Верх має розрізи в пікантних місцях, через що видно, що Хадід без білизни. Вирізи відкривають вид на пружне тіло знаменитості і тонку талію.

Також на моделі - брюки-кльош, які створили ілюзію, що ноги ще довше, ніж насправді.

Зірка розпустила волосся, на її обличчі макіяж з акцентом на очі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід розмістила портретні знімки, на яких є трохи оголеного тіла красуні-артистки.

На знімку видно груди моделі, деякі її прихильники через це вирішили, що зірка світових подіумів роздягнена повністю на фото.

Інші ж "тверезо" припустили, що Хадід. позувала просто у відвертому горизонтальному декольте.

Нагадаємо також, що Белла Хадід порадувала шанувальників фото з ванної.

Маска і халат прекрасно поєднувалися з чарівною Белою. Але особливу увагу шанувальників моделі привернуло дуже відверте декольте.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".