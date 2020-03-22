Топ-модель Белла Хадід роздяглася і показала свої принади зблизька 

Відома модель не перестає дивувати публіку і "підгодовує" її усілякими відвертими кадрами, пише Politeka.net. Цього разу струнка красуня вирішила показати свій перекус, сидячи на підлозі в черевиках і штанях, але без бра.

Бежеві широкі брюки, темні кросівки, кепі в колір взуття, і рука з бутербродом, що прикриває голі груди - кадр Белли вийшов інтригуючим і ефектним.

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Хадід-молодша просто обожнювана молоддю, особливо в Штатах, багато її буквально обожнюють і називають "богинею", "ангелом", пишуть в коментарях, що вона прекрасна, як в одязі, так і без нього.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл, яка, як і Белла блищала на шоу Victoria's Secret стала  обличчям нового аромату "Very Sexy Sea" від "Victoria’s Secret".

Для реклами зірка позувала в маленькому синьому бікіні. 

На моделі "Victoria’s Secret" підкреслині красиві очі чорною підводкою. А так на обличчі ніби зовсім не було макіяжу. 

Нагадаємо, деякий час тому Белла Хадід розмістила фото, на якому позує на обкладинці Vogue. На зірці - незвичний наряд. 

Верх має розрізи в пікантних місцях, через що видно, що Хадід без білизни. Вирізи відкривають вид на пружне тіло знаменитості і тонку талію.

Також на моделі - брюки-кльош, які створили ілюзію, що ноги ще довше, ніж насправді.

Зірка розпустила волосся, на її обличчі макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо також, що Келлі Гейл позувала в крихітному бікіні на тонких лямках. Купальне вбрання підкреслило ідеальні форми Гейл, в особливості її пишні груди.

Маленькі трикутники тканини ледь утримували і закривали великі принади. 

Завершила відвертий образ тонкий ланцюжок з кулоном. 

Нагадаємо, супермодель і янгол Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми

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