Топ-модель Белла Хадід роздяглася і показала свої принади зблизька
Відома модель не перестає дивувати публіку і "підгодовує" її усілякими відвертими кадрами, пише Politeka.net. Цього разу струнка красуня вирішила показати свій перекус, сидячи на підлозі в черевиках і штанях, але без бра.
Бежеві широкі брюки, темні кросівки, кепі в колір взуття, і рука з бутербродом, що прикриває голі груди - кадр Белли вийшов інтригуючим і ефектним.
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Хадід-молодша просто обожнювана молоддю, особливо в Штатах, багато її буквально обожнюють і називають "богинею", "ангелом", пишуть в коментарях, що вона прекрасна, як в одязі, так і без нього.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл, яка, як і Белла блищала на шоу Victoria's Secret стала обличчям нового аромату "Very Sexy Sea" від "Victoria’s Secret".
Для реклами зірка позувала в маленькому синьому бікіні.
На моделі "Victoria’s Secret" підкреслині красиві очі чорною підводкою. А так на обличчі ніби зовсім не було макіяжу.
Нагадаємо, деякий час тому Белла Хадід розмістила фото, на якому позує на обкладинці Vogue. На зірці - незвичний наряд.
Верх має розрізи в пікантних місцях, через що видно, що Хадід без білизни. Вирізи відкривають вид на пружне тіло знаменитості і тонку талію.
Також на моделі - брюки-кльош, які створили ілюзію, що ноги ще довше, ніж насправді.
Зірка розпустила волосся, на її обличчі макіяж з акцентом на очі.
Нагадаємо також, що Келлі Гейл позувала в крихітному бікіні на тонких лямках. Купальне вбрання підкреслило ідеальні форми Гейл, в особливості її пишні груди.
Маленькі трикутники тканини ледь утримували і закривали великі принади.
Завершила відвертий образ тонкий ланцюжок з кулоном.
Нагадаємо, супермодель і янгол Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми
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