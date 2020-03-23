Супермодель Белла Хадід не сумує на карантині

Зірка вирішила похвалитися своєю стрункою фігурою, пише Politeka.net. Цього разу зірка світових подіумів вирішила запалити на камеру зі своєю розкішною подружкою-красунею.

На опублікованих кадрах Хадід-молодша частково оголилася - красувалася в мерехтливого кольору топі, а також штанях з низькою талією і кофті. Її подружка була також у топі і штанях. Своїми пласкими животами дами блиснули на камеру зблизька і нібито танцюючи. Так з допомогою популярного в Інста фільтра і програми "дівчата" вирішили заспівати пісню і при цьому активно пританцьовувати з... величезними головами.

Міні-ролик вийшов веселим, багато шанувальників Ізабелли відзначили, що вона, цитуємо: "милаха", "непосидюче дівчисько", "реальна красуня", "чудна крихітка" і тому подібне.

Нагадаємо, спекотна красуня Белла Хадід, яка відома своїм відвертим стилем і схильністю до зухвалих образів, підкорила публіку новим стильним луком і своїм досконалим тілом. Дівчина показала кадр на якому позує в топі пудрового кольору, який лише підкреслює "скарби" її фігури. Створюється враження, що вони буквально випадуть з наряду знаменитості.

Доповнили повсякденний лук легкий практично непомітний макіяж та "зализаний" низький хвостик.

Белла Хадід забрала у своїх шанувальників можливість прокоментувати відповідний кадр, адже його вона показала у своєму особистому Instagram-Stories.

Раніше вона опублікувала занадто відвертий знімок, на якому позувала у довгій білій сорочці на голе тіло.

Також на ній красуються темні штани з розстебнутою ширінкою.

Нагадаємо, що Белла народилася в сім'ї американської моделі з голландським корінням Йоланды ван де Герік і мультимільярдера палестинського походження Мохаммеда Хадіду. Батько моделі переїхав в сша, коли йому було 14 років, проте досі він залишається вірним своїм віросповіданням, яке передав своїм дітям.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром