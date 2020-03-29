Популярная топ-модель Белла Хадид разделась и показала свои прелести вблизи

Свежее видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На ролике видно, как модель позирует для фотографа в разных нарядах, а для одного снимка позирует обнаженной. Хадид осталась в одной юбке, а свою небольшую грудь прикрыла руками. Правда, на видео прекрасно видно прелести девушки.

«Отдыхаю дома как хорошая девушка», - подписала Хадид серию видео.

За полдня видео модели посмотрели почти 550 тысяч раз. Не сдержалась ее подруга, бизнесвуман Кайли Дженнер и оставила лайк под ее роликами. Вероятно, ей очень понравилась новая фотосессия звезды. Поклонники одаривают Беллу комплиментами.

«Мой любимый человек», «Вау», «Хорошее видео, Белла, ты выглядишь действительно потрясающе», «Она любовь всей моей жизни», «Я люблю тебя, Белла», «Королева», «Омг Белла, ты выглядишь так красиво», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид поделилась снимком, на котором она сидела на полу в ботинках и штанах, но без бра. Бежевые широкие брюки, темные кросовки, кепи в цвет обуви, и рука с бутербродом, прикрывающая голую грудь - кадр Беллы получился интригующим и эффектным.

Отметим, что Хадид-младшую просто обожает американская молодежь. Ключевые бренды мечтают о сотрудничестве с моделью.

Напомним, что раздетая Белла Хадид заворожила формами на обложке известного журнала: "Бестия".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид побаловалась с горячей подружкой, сверкнув оголенным телом: «заводит с полуоборота».

Также Politeka писала, что горячая Белла Хадид сверкнула своей роскошью в глубоком декольте: "вот-вот выпадут".