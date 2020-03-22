Топ-модель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою 2019 року, показала дивовижний знімок на своїй сторінці в мережі

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід — знаменита модель, яка є однією з найбільш затребуваних у своїй професії. Вона молода і красива, любить з'являтися у відвертих вбраннях і шокувати публіку.

Дівчину зараховують до золотої молоді, але вона не звертає на це уваги, а твердо йде до наміченої мети, яку визначила ще в ранньому віці.

Спекотна красуня Белла Хадід, яка відома своїм відвертим стилем і схильністю до зухвалих образів, підкорила публіку новим стильним луком і своїм досконалим тілом. Дівчина показала кадр на якому позує в топі пудрового кольору, який лише підкреслює "скарби" її фігури. Створюється враження, що вони буквально випадуть з наряду знаменитості.

Доповнили повсякденний лук легкий практично непомітний макіяж та "зализаний" низький хвостик.

Белла Хадід забрала у своїх шанувальників можливість прокоментувати відповідний кадр, адже його вона показала у своєму особистому Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід роздяглася і показала свої принади поблизу.

Відома модель не перестає дивувати публіку і "підгодовує" її усілякими відвертими кадрами. В цей раз струнка красуня вирішила показати свій перекус, сидячи на підлозі в черевиках і штанях, але без бра.

Бежеві широкі брюки, темні кросівки, кепі в колір взуття, і рука з бутербродом, що прикриває голі груди - кадр Белли вийшов інтригуючим і ефектним.

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Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

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