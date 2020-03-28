Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала нове фото в Instagram

На фото Квітко позувала в купальнику. Більше на ній нічого не було. Волосся Анастасія зібрала в хвіст. Кадр вийшов дуже цікавим, адже модель нагнулася для фото і завдяки цьому можна оцінити пишні форми дівчини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити понад 40 тисяч лайків за кілька годин. Також вони написали безліч коментарів, в яких хвалили фігуру і форми моделі.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала нове гаряче фото в Instagram.

На фото Анастасія позує в обтягуючих лосинах і чорному топі. Квітко стоїть боком до камери і можна легко оцінити її ідеальні стрункі форми. Образ модель доповнила сумочкою і кросівками чорного кольору. На тлі можна побачити вітрину, а в ньому відображення великих хмарочосів.

Повідомлялося, що модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян завдяки її значним формами, в черговий раз забула про пристойність, засвітивши зайве.

Красуня поділилася пікантними кадрами в "сториз" в Instagram. Так, Анастасія з'явилася у сірому топі і синіх лосинах. При чому зірка "забула" вдягти спідню білизну: приголомшливий вид відкривається на її неосяжні пружні принади.

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