Модель Анастасия Квитко похвасталась пышными формами в обтягивающем костюме

Инстаграм-модель, успевшая прославиться как «русская Кардашьян» не устает удивлять своих многочисленных поклонников жаркими кадрами, демонстрирующими ее впечатляющую фигуру. Даже во время карантина Квитко активно ведет свой Инстаграм, выкладывая новый фото и видео в соблазнительных образах.

На этот раз российская красотка поделилась коротким видео, в котором она неторопливо прогуливается по улице, пишет Politeka. Квитко одета в однотонный черный полностью закрытый костюм. Впрочем, даже отсутствие декольте и глубоких вырезов не помогло скрыть пышные формы модели: обтягивающий костюм демонстрирует все изгибы ее фигуры.

Квитко демонстрирует настоящую модельную походку, периодически останавливаясь, чтобы поправить волосы.

Поклонники модели в комментариях сходят с ума от ее красоты. Девушку называют «королевой» и настоящей красоткой.

До этого мы писали, что Анастасия Квитко порадовала подписчиков новым снимком, на котором показала грудь.

Квитко позировала в белом топе на пуговицах и тонких бретельках. Верх натянулся на огромной груди звезды так, что пуговицы едва не отрывались. Ткань сморщилась, еле удерживая грудь.

Также на модели была длинная юбка из необычной ткани.

Анастасия позировала на диване, поднеся руку к волосам и показав свой браслет.

Девушка с легким блеском на губах улыбнулась в камеру, смотря из-под пышных ресниц в камеру.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Также мы писали, что Квитко порадовала пикантными снимками с импровизированной фотосессии.

«Наслаждаюсь прогулкой до балкона», - говорилось в подписи к фото.

На опубликованных снимках Квитко позирует в элегантном микроскопическом белье, которое минимально прикрывает тело девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, русская Кардашьян в крохотном белье еле удержала свою пышную красоту.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян показала огромные прелести в экстремальном боди.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян затянула огромные прелести малюсеньким топом.