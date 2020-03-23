Модель превзошла сама себя!

Модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, порадовала пикантными снимками с импровизированной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Наслаждаюсь прогулкой до балкона», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Квитко позирует в элегантном микроскопическом белье, которое минимально прикрывает тело девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это бомбы!», «невероятная», «боже, какое тело! Вот бы всем такое», «красотка», «у меня аж сердце чаще забилось», - пишут они.

До этого мы писали, что Анастасия Квитко порадовала подписчиков новым снимком, на котором показала грудь.

Квитко позировала в белом топе на пуговицах и тонких бретельках. Верх натянулся на огромной груди звезды так, что пуговицы едва не отрывались. Ткань сморщилась, еле удерживая грудь.

Также на модели была длинная юбка из необычной ткани.

Анастасия позировала на диване, поднеся руку к волосам и показав свой браслет.

Девушка с легким блеском на губах улыбнулась в камеру, смотря из-под пышных ресниц в камеру.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.