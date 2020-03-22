Звезда превзошла сама себя!

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело в крохотном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует белом облегающем наряде, который минимально прикрывает ее роскошные формы. Сама девушка крутиться на камеру и демонстрирует, чем ее наградила природа.

Однако поклонники Квитко были лишены возможности что-либо сказать – снимки были выброшены в Сторис.

"Русская Ким Кардашьян" Анастасия Квитко порадовала подписчиков новым снимком, на котором показала грудь.

Квитко позировала в белом топе на пуговицах и тонких бретельках. Верх натянулся на огромной груди звезды так, что пуговицы едва не отрывались. Ткань сморщилась, еле удерживая грудь.

Также на модели была длинная юбка из необычной ткани.

Анастасия позировала на диване, поднеся руку к волосам и показав свой браслет.

Девушка с легким блеском на губах улыбнулась в камеру, смотря из-под пышных ресниц в камеру.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

«Ты с каждым днем становишься только красивее!», «Берегись коронавируса, дорогая», «О черт, ты всегда лучше выглядишь», «Счастливого дня, красавица», "Какая красивая крошка"," Самая красивая девушка на земле ❤️😍😘 ", "Очень красивая 😍 ", "Я люблю тебя, детка 🔥🔥💋💋💋 ", "Ты ангел!!! Какая женщина», «Такая красивая и чудесная", - написали иностранные пользователи сети.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.