Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала новое фото в Инстаграм

На фото Квитко позировала в купальнике. Больше на ней ничего не было. Волосы Анастасия собрала в хвост. Кадр получился очень интересным, ведь модель нагнулась для фото и благодаря этому можно оценить пышные формы девушки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 40 тысяч лайков за несколько часов. Также они написали множество комментариев, в которых хвалили фигуру и формы модели.

Ранее мы сообщали, что известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала новое горячее фото в Инстаграм.

На фото Анастасия позирует в обтягивающих лосинах и черном топе. Квитко стоит боком к камере и можно легко оценить ее идеальные подтянутые формы. Образ модель дополнила сумочкой и кроссовками черного цвета. На фоне можно увидеть витрину, а в нем отражение больших небоскребов.

Сообщалось, что модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян благодаря ее внушительным формам, в очередной раз забыла о приличии, засветив лишнее.

Красотка поделилась пикантными кадрами в "сториз" в Инстаграм. Так, Анастасия предстала в сером топе и синих лосинах. При чем звезда "забыла" надеть нижнее белье: потрясающий вид открывается на ее необъятные упругие прелести.

Напомним, русская Кардашьян еле втиснула пышные богатства в обтягивающий наряд

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