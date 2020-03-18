"Русская Ким Кардашьян" Анастасия Квитко практически ежедневно радует своих поклонников откровенными кадрами в сети

Последний на данный момент раз не стал исключением и фигуристая красавица показала мега-откровенный кадр в купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Квитко.

Так пышногрудая блондинка позировала в алом купальнике а-ля "спасатели Малибу" и самое примечательное на фото со сториз инстадивы, как оказалось, были ее подкачанные или силиконовые ягодицы. Артистка буквально выпятила практически ничем неприкрытую "пятую точку" на камеру. Ракурс был крупным, видимо, модель предвкушала такие же огромные восторги ее фолловеров в свой адрес. "Положение спасал" лишь игривый смайл на причинном, как бы это странно не звучало, месте звезды.

Отметим, что у подписчиков Насти не было возможности прокомментировать фото, но они могли "свайпнуть" на фотокарточке вверх и, вероятнее всего, далее для них должна открыться "полная картина" в виде фигуры инстамодели.

До этого мы писали, что Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала очередное провокационное фото от которого невозможно отвести взгляд.

Сейчас Анастасия Квитко живет в Лос-Анджелесе и получает контракты с известными фотографами. На ее странице очень мало фотографий в закрытой одежде - в основном, в крошечных купальниках и белье, которые она рекламирует.

За блогом Квитко, девушки с нестандартной фигурой, сразу начали следить тысячи подписчиков. Сейчас их количество превышает 10 миллионов. Каждый новый снимок вызывает волну восхищения в сети.

Новое фото не стало исключением. Анастасия Квитко поделилась в Инстаграме кадром, на котором она запечатлена сидящей за столом. К камере модель была повернута спиной, а потому ее упругая "пятая точка" и пышные формы оказались у всех на виду.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.