Відома американська зірка Кім Кардашьян показала нове фото в Instagram

На фото Кардашьян позує в коригуючому білизну. Поряд з нею стояли інші моделі в аналогічній одязі різного кольору. Вони показували себе в різних позах. На тлі можна побачити стіну у вигляді великої плитки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Кардашьян розповіла в публікації, що вирішила допомогти грошима тим, хто постраждав від коронавіруса. Всього буде виділено на це один мільйон доларів.

Фанати встигли поставити понад 500 тисяч лайків і написали безліч коментарів, в яких хвалили знаменитість.

Раніше ми повідомляли, що американська зірка, світська левиця Кім Кардаш'ян нерідко одягає на себе латексну одяг.

У мережі з'явилося відео того, як відбувається процес надягання. Виявляється, знаменитість натягує на себе таку вузьку і тісний одяг не сама, а з допомогою кількох осіб.

Кім допомагала і також натягала латекс. З-за того, що тканина натягалася, чути характерний звук.

Повідомлялося, що американська зірка, світська левиця Кім Кардаш'ян порадувала фото разом з сестрою Кортні.

На знімку Кім сидить в одному білому халатику. Красуня затягнула волосся в тугу косу. Вона зробила макіяж з акцентом на очі. Доповнили образ рожеві губи.

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