Известная американская звезда Ким Кардашьян показала новое фото в Инстаграм

На фото Кардашьян позирует в корректирующем белье. Рядом с ней стояли другие модели в аналогичной одежде разного цвета. Они показывали себя в разных позах. На фоне можно увидеть стену в виде большой плитки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Кардашьян рассказала в публикации, что решила помочь деньгами тем, кто пострадал от коронавируса. Всего будет выделено на это один миллион долларов.

Фанаты успели поставить более 500 тысяч лайков и написали множество комментариев, в которых хвалили знаменитость.

Ранее мы сообщали, что американская звезда, светская львица Ким Кардашьян нередко надевает на себя латексную одежду.

В сети появилось видео, как происходит процесс надевания. Оказывается, знаменитость натягивает на себя такую узкую и тесную одежду не сама, а с помощью нескольких человек.

Ким помогала и также натягивала латекс. Из-за того, что ткань натягивалась, слышится характерный звук.

Сообщалось, что американская звезда, светская львица Ким Кардашьян порадовала фото вместе с сестрой, Кортни.

На снимке Ким сидит в одном белом халатике. Красотка затянула волосы в тугую косу. Она сделала макияж с акцентом на глаза. Дополнили образ розовые губы.

Напомним, Кардашьян в белоснежном белье соблазнила пикантным фото на кровати

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