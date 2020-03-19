Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян любит привлечь к себе внимание экспериментальными образами и нарядами

В этот раз звезда появилась на публике в латексном костюме бордового цвета. Фотографиями она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимках Ким одета в латексный комбинезон, сверху которого накинут пиджак с объемными плечами, который сделал акцент на талии звезды. Образ она дополнила массивными серьгами. Судя по фотографиям, Кардашьян в таком виде посещала какое-то мероприятие.

За пять часов пост Кардашьян собрал более 766 тысяч лайков. В комментариях к фото нашлось много комплиментов. Несмотря на то, что костюм закрытый, не открывает ни одной части тела, звезда в нем выглядит все равно соблазнительно.

Отметим, что ранее Ким уже публиковала фото в подобном костюме вместе с сестрой Кортни. Правда, плечи у предыдущего наряда были не такие большие. Он был горчичного цвета. А вот Кортни и вовсе надела один комбинезон.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян записала промо для собственной линии утягивающего белья. Практически каждую новую модель своей одежды звезда примеряет сама и демонстрирует поклонникам. Последний пример – боди белого цвета, которое подчеркнуло все достоинства инстадивы. Отметим, что к рекламе Кардашьян нередко привлекает своих сестер. В этот раз она пригласила на съемки Кортни и Хлое Кардашьян.

Недавно, кстати, Кардашьян публиковала фото со своей младшей сестрой Кайли Дженнер в купальниках. Как известно, все сестры Кардашьян и Дженнер мега-популярны в США. Просто некоторые более активны в социальных сетях и имеют больше всего подписчиков.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще: «Красотка».