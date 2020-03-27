Американська модель Ебігейл Речфорд показала знімок з подругою – британською моделлю Демі Роуз

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«З Днем народження єдина і неповторна Демі Роуз – по справжньому красива. Як всередині, так і зовні. Всі бажають цієї королеві щасливого свята», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Речфорд позує разом з Демі Роуз в крихітному білизна. Дівчата розвернулися спиною до камери, виставивши напоказ неосяжні форми. Шанувальники моделей не стримували себе, про що говорять коментарі під фото.

«Королеви», «Боже, це щось», «просто космос!», «Ульот! Я не можу на це надивитися», «солодка парочка», «ух, ось це спека!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардашьян, показала розкішне тіло в крихітному білизна.

«Це мій день народження», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку видно архівне фото Роуз, де вона позує в мікроскопічному білизна розкішне тіло. Як можна помітити, у моделі на фото зовсім інша стрижка.

Проте її прихильники були безмовні – знімок зірка опублікувала у себе в Сторіс.

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