Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала снимок с подругой – британской моделью Деми Роуз

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«С Днем рождения единственная и неповторимая Деми Роуз – по настоящему красивая. Как внутри, так и снаружи. Все желают этой королеве счастливого праздника», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует вместе с Деми Роуз в крохотном белье. Девушки повернуты спиной к камере, выставив напоказ необъятные формы. Поклонники моделей не сдерживали себя, о чем говорят комментарии под фото.

«Королевы», «Боже, это нечто», «просто космос!», «Улет! Я не могу на это насмотреться», «сладкая парочка», «ух, вот это жара!», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показала роскошное тело в крохотном белье.

«Это мой день рождения», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно архивное фото Роуз, где она позирует в микроскопическом белье роскошное тело. Как можно заметить, у модели на фото совершенно другая стрижка.

Однако ее поклонники были безмолвны – снимок звезда опубликовала у себя в Сторис.

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