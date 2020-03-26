Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала своих поклонников серией откровенных фотографий в нижнем белье

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимках Эби предстала в полупрозрачном белье салатового цвета. Она обтянула свои пышные формы бельем из кружева. Через ткань просматривается все, что не должно быть доступно постороннему взгляду. Образ модель дополнила длинными перчатками.

Девушка попросила фанатов выбрать, какая из фотографий им нравится больше. За 7 часов пост собрал более 90 тысяч лайков. В комментариях все восхищаются внешним видом звезды.

«Огонь», «Бомба», «Кукла», «Ты невероятная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Эбигейл Рэтчфорд является одной из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников. 28-летняя девушка родилась и выросла в США. Там же она построила свою модельную карьеру. Звезда не стесняется полностью оголятся и регулярно радует своих поклонников горячими снимками. Залог ее успеха – пышные формы и смазливое лицо.

Так, недавно у себя в сториз Эби опубликовала снимок в боди белого цвета. Девушка лежала на кровати и снимала себя с самых откровенных ракурсов, показывая, как выглядит ее фигура без фотошопа. Белье немного светилось, что добавило пикантности снимку.

Напомним, что горчая Эби Рэтчфорд выставила напоказ все самое сочное: от этого сердце забьется чаще.

Ранее Politeka писала, что Эби Рэтчфорд еле вместила пышные прелести в кружевном белье: "Нельзя быть настолько горячей!".

Также Politeka писала, что бесстыжая Рэтчфорд едва удержала пышные формы в микроскопическом бикини: «Вот это бомбы!».