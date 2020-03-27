Модель перевершила сама себе

Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло в крихітному білизна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Це мій день народження», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку видно архівне фото Роуз, де вона позує в мікроскопічному білизна розкішне тіло. Як можна помітити, у моделі на фото зовсім інша стрижка.

Проте її прихильники були безмовні – знімок зірка опублікувала у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що британська модель Демі Роуз, яку прозвали юної Кім Кардаш'ян, показала пляжний знімок в Instagram.

На фото Роуз позує в жовтому купальнику, в якому є червоні бретельки. Образ Демі доповнила сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала велику косу, яка лежала на плечі. На тлі можна побачити білий пісок, а трохи далі якісь будови.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що модель опублікувала їх у сторіс Instagram, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що британська модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, постала перед шанувальниками у гарячому образі.

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