Модель превзошла сама себя

Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показала роскошное тело в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Это мой день рождения», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно архивное фото Роуз, где она позирует в микроскопическом белье роскошное тело. Как можно заметить, у модели на фото совершенно другая стрижка.

Однако ее поклонники были безмолвны – снимок звезда опубликовала у себя в Сторис.

До этого мы писали, что британская модель Деми Роуз, которую прозвали юной Ким Кардашьян, показала пляжный снимок в Инстаграм.

На фото Роуз позирует в желтом купальнике, в котором есть красные бретельки. Образ Деми дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала в большую косу, которая лежала на плече. На фоне можно увидеть белый песок, а чуть дальше какие-то строения.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что модель опубликовала их в сторис Инстаграм, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, предстала перед поклонниками в горячем образе.

Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе

Также Politeka писала, что фигуристая Деми Роуз вывалила на камеру свою главную гордость

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