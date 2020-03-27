Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників знімком в пікантному вбранні у сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Щаслива будинки», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Чері позує спиною на камеру, демонструючи розкішне тіло у вбранні в сітку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ух, гаряча яка», «ось це булки!», «ідеальне тіло. Всім би таке», «не можна бути настільки красивою», «Це вже занадто. Що далі буде, а?», «ось безсоромна. Класний вид», - пишуть вони.

До цього ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників новими пікантними знімками з тренування, яку проводить удома із-за епідемії коронавіруса.

«Я взяла предтреник перед вправами, хочу бути на підйомі для вас усіх! Важко говорити під час тренування, робити це одночасно. Я пишаюся своєю кішечкою», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках видно Чері, яка почервоніла з-за інтенсивного тренування. Як можна помітити, наряд елегантно підкреслює форми зірки, що спровокувало бум серед її шанувальників.

«Божественний вигляд!», «ось це форми!», «наполегливість – на десятьох вистачить», «супер тіло! Всім би таке», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян потрясла формами в одному халатику перед гарячою красунею: "Ух, як захоплює!".

А ще Politeka писала, що соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

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