Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников снимком в пикантном наряде в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Счастлива дома», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Чери позирует спиной на камеру, демонстрируя роскошное тело в наряде в сетку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ух, горячая какая», «вот это булки!», «идеальное тело. Всем бы такое», «нельзя быть настолько красивой», «Это уже слишком. Что дальше будет, а?», «вот бесстыжая. Классный вид», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новыми пикантными снимками с тренировки, которую проводит дома из-за эпидемии коронавируса.

«Я взяла предтреник перед упражнениями, хочу быть на подъеме для вас всех! Трудно говорить во время тренировки, делать это одновременно. Я горжусь своей кошечкой», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках видно Чери, которая покраснела из-за интенсивной тренировки. Как можно заметить, наряд элегантно подчеркивает формы звезды, что спровоцировало бум среди ее поклонников.

«Божественный вид!», «вот это формы!», «настойчивость – на десятерых хватит», «супер тело! Всем бы такое», - пишут они.

Напомним, что Ким Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!".

А еще Politeka писала, что сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

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