Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала пікантний знімок з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Може солярій додому купити? Там ніхто не продає, не знаєте?😂 Або салони, відпишіть в директ якщо хочете здати в оренду до кінця карантину 🙄😒», - говориться в повідомленні.

Омович супроводила пост пікантним знімком в купальнику, який мінімально прикриває її розкішні форми. Доповнює образ зірки красивий кулон.

«Боже, зараз випадуть ж!», «Неймовірно!», «Чудо. Офігенна фотка», «красуня», «сексі», «лялечка», - пишуть вони.

До цього ми писали, що інста-модель Олена Омович, яку називають українською копією Кім Кардаш'ян, поділилася знімками з відпочинку.

Архівні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На серії фото Альона стоїть і сидить на пляжі в мікро-купальнику, які ледь прикриває її пишні форми. Дівчина показала себе з усіх сторін, засвітивши найапетитніші місця на тлі райської природи.

За годину пост Омович зібрав 7 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від її ляльковою зовнішністю.

«Космос», «Як же вибрати - все бомба!!!», «Ідеально», «Цукерочка», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Омович без одягу показала, якою постільний карантин собі влаштувала: "Гаряче".

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