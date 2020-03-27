Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала пикантный снимок с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Может солярий домой купить? Там никто не продаёт, не знаете?😂 Или салоны, отпишите в директ если хотите сдать свой в аренду до конца карантина 🙄😒», - говорится в сообщении.

Омович сопроводила пост пикантным снимком в купальнике, который минимально прикрывает ее роскошные формы. Дополняет образ звезды красивый кулон.

«Боже, сейчас выпадут же!», «Невероятно!», «Загляденье. Офигенная фотка», «красотка», «секси», «куколка», - пишут они.

До этого мы писали, что инста-модель Алена Омович, которую называют украинской копией Ким Кардашьян, поделилась снимками с отдыха.

Архивные кадры она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На серии фото Алена стоит и сидит на пляже в микро-купальнике, которые едва прикрывает ее пышные формы. Девушка показала себя со всех сторон, засветив самые аппетитные места на фоне райской природы.

За час пост Омович собрал 7 тысяч лайков. Поклонники в восторге от ее кукольной внешности.

«Космос», «Как же тут выбрать - все бомба!!!», «Идеально», «Конфетка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Омович без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила: "Горячо".

Ранее Politeka писала, что Омович посветила сочными прелестями в дерзкой косухе: «самые вкусные ракурсы».

Также Politeka писала, что Омович приспустила наряд до неприличия и застыла в горячей позе: «Хищница!».