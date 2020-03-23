Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, порадовала поклонников горячим танцем возле камеры

Модель не устает публиковать фото видео, на которых демонстрирует свою фигуру, пишет Politeka.net.

В этот раз звезда предстала в белом обтягивающем топе, который подчеркнул ее аппетитные формы. Прелести едва не вываливались из глубокого декольте. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Длина наряда позволила полюбоваться тонкой талией и стальным прессом знаменитости.

Фигура звезды никого не оставит равнодушным и заставит позавидовать любого.

Эмили немного супстила спортивные брюки на бедра, что придало образу большей пикантности.

Артистка распутила волосы, и смотря в камеру, танцевала. Ее горячие движения будоражили сознание поклонников, от нее нельзя оторваться.

В ушах блестели серьги-кольца, которые двигались вместе со своей хозяйкой.

Ратаковски подпевала, двигая бедрами и руками, а в конце наклонилась к камере и приставила два пальца к вискам.

За восемь часов пост собрал почти четыре миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились телом актрисы, а также ее артистичностью. Люди называли своего кумира очень привлекательной.

Напомним, Эмили Ратаковски опубликовала фото со своим любимым псом Коломбо. Звезда показала его еще щенком, и для сравнения показала, какой он сейчас.

Так, на одном из кадров Эмили находится на белой постели, а пес запрыгнул к ней на руки будто щенок. Собака смотрела в камеру, позируя с любимой хозяйкой.

"Я до сих пор не могу поверить, что он вырос с 13 фунтов в 8 недель до примерно 80 фунтов за один быстрый год. Он все еще самый уютный! Он делает нас самыми счастливыми", - написала Ратаковски.

Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала рядом с красавицей-коллегой и они обе были при этом в темном кружевном белье.

Прокомментировать фото у поклонников звезды сети, ТВ и большого экрана не было возможности, но ранее они отличились просто невероятным количеством хвалебных комментариев в адрес Эм: пишут, что она красавица, "дьяволица", роскошная крошка и тому подобное.

Напомним, Ратаковски похвасталась безупречным телом в короткой майке.

Как сообщала Politeka, растрепанная красотка Ратаковски оказалась в постели с настоящим зверем.

Также Politeka писала, что Ратаковски не смогла скрыть свои формы в малюсеньком топике.