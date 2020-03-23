Артистка сверкнула всем без лишних стеснений

Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, практически каждый день радует поклонников откровенными снимками

Так, на этот раз звезда появилась перед камерой полуобнаженной, пишет Politeka.net.

Красотка предстала, вероятно, в черных брюках на низкой посадке.

Артистка была без верха одежды и даже без белья, но решила скрыть интимные места. Эмили стояла в полоборота к фотографу, прикрыв немаленькую грудь руками: "О, детка!".

Модель распустила длинные волнистые волосы и посмотрела в камеру.

Эмили не улыбалась, она лишь не отводила взгляда от фотографа и немного вытянула пухлые губы в блеске.

На лице знаменитости практически нет макияжа и выделяются только темные брови.

Видно что полуголая модель находится на какой-то съемки. На заднем плане заметен черный фон, а также чемодан и стол с бутылкой сока.

За 15 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились прекрасными изгибами модели, ее тонкой талией и сияющей кожей. Люди написали массу комплиментов, не сдерживая чувств.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в белом обтягивающем топе, который подчеркнул ее аппетитные формы. Прелести едва не вываливались из глубокого декольте.

Длина наряда позволила полюбоваться тонкой талией и стальным прессом знаменитости.

Фигура звезды никого не оставит равнодушным и заставит позавидовать любого.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась с красавицей-коллегой. Обе были при этом в темном кружевном белье.

Прокомментировать открыто фото у поклонников звезды не было возможности, но ранее они осыпали ее комплиментами.

Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала в топе белого цвета с глубоким декольте и юбкой с низкой талией, которые выгодно подчеркнули ее пышную грудь, узкую талию, стальной пресс и стройные ноги.

В дополнение модель и бизнесвумен распустила волосы и сделала чувственный макияж в своих любимых бежево-коричневых тонах. Ее соблазнительный образ дополнили украшения: колечка и тонкие браслеты.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.