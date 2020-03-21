Супермодель не вылезает из постели даже чтобы поесть

Топ-модель Эмили Ратаковски, ангел Victoria’s Secret, актриса и бизнес-вумен показала, как проводит карантин

Звездная модель Эмили Ратаковски показала, как проводит карантин во время пандемии коронавируса в мире. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram кареглазой модели.

По словам Эмили, она все свои дни проводит в изоляции с семьей. Она ест и читает только в постели.

«Выпила кофе с семьей, съела бутерброд с тунцом, сделала мой макияж, почитала. Да почти все в постели», – подписала она.

На опубликованных фото модели она позирует сидя в постели на белоснежных простынях в таком же белом топе с глубоким декольте без нижнего белья, для удобства. Рядом с ней лежат книги, которые она читает.

Образ звезды дополняют очки, видимо, у нее проблемы со зрением.

Напомним, что ранее Эмили Ратаковски показала себя без бра. Звезда в своих сториз в Инста показала часть рекламных фото своей бельевой компании, а также при этом позировала рядом с темнокожей моделью. Кроме того, звездная красотка Ратаковски показала своим поклонникам архивный снимок, где она практически полностью раздета, если не считать трусиков.

На снимке Ратаковски стояла рядом с другой моделью в подобном нижнем белье черного цвета. В комментариях красоткам пишут, что она красавица, "дьяволица", роскошная крошка и тому подобное.

Также на днях Эмили покала снимок с полотенцем на голове и в стрингах. Свой верх купальника при этом она небрежно держит рукой, прижав к себе.

Напомним также, что ранее супермодель показала архивный кадр со своим песиком. На снимках артистка позирует с щенком Коломбо, несколько лет назад. Сейчас ее пес уже большой, но все равно часто взбирается ей в кровать и на руки, о чем мы писали ранее.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret показала свои потрясающие формы

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу

Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах