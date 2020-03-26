Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала неймовірне фото

На кадрі Олена позує в білому білизна з мотузочок і прикрила лише найголовніше. На спині у неї були прироблені білі крила, як у ангела. Вона стояла на підборах і фото дійсно вийшло захоплюючим. На тлі можна побачити картину і просторе вікно. Можна припустити, що кадр був студійним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Альона в пості щось рекламувала, але потім вирішила його видалити. Але повністю зникнути ця публікація так і не змогла.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала нове домашнє фото в Instagram.

На фото Альона позує в червоній олімпійці і штанях з білими смугами по боках. Образ Омович доповнила стильною маскою на обличчі, на якій видна смужка блискіток. Під одягом не виявилося білизни, а фотографувала модель себе в дзеркало на телефон. На тлі можна побачити постіль і столик з їжею.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Омович розмістила її в сторіс Instagram, де така функція відсутня.

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