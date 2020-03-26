Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала невероятное фото
На кадре Алена позирует в белом белье из веревочек и прикрыла только самое главное. К спине у нее были приделаны белые крылья, как у ангела. Она стояла на каблуках и фото действительно получилось завораживающим. На фоне можно увидеть картину и просторное окно. Можно предположить, что кадр был студийным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Алена в посте что-то рекламировала, но потом решила его удалить. Но полностью исчезнуть эта публикация так и не смогла.
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Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новое домашнее фото в Инстаграм.
На фото Алена позирует в красной олимпийке и штанах с белыми полосами по бокам. Образ Омович дополнила стильной маской на лице, на которой видна полоска блесток. Под одеждой не оказалось белья, а фотографировала модель себя в зеркало на телефон. На фоне можно увидеть постель и столик с едой.
Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Омович разместила ее в сторис Инстаграм, где такая функция отсутствует.
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