Инста-модель Алена Омович, которую называют украинской копией Ким Кардашьян, поделилась снимками с отдыха

Архивные кадры она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. На серии фото Алена стоит и сидит на пляже в микро-купальнике, которые едва прикрывает ее пышные формы. Девушка показала себя со всех сторон, засветив самые аппетитные места на фоне райской природы.

За час пост Омович собрал 7 тысяч лайков. Поклонники в восторге от ее кукольной внешности.

«Космос», «Как же тут выбрать - все бомба!!!», «Идеально», «Конфетка», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Алена опубликовала фото с отдыха в Доминиканской республике. Похоже, девушке еще долго придется постить архивные снимки, ведь полететь в новые места в ближайшее время у нее не получится.

Ранее мы писали, что Алена Омович позировала для фото в светлых трусиках, а свою объемную грудь прикрыла руками. Девушка стояла под дождем, ее волосы намокли, что придало снимку особой пикантности. Этот кадр модель тоже сделала во время отдыха.

Поклонники звезды не устают нахваливать ее красоту - пишут о том, что "такие виды никогда не надоедают", а также, что Омович "горячая штучка" и "соблазнительная красотка". Сама же модель радует их регулярными откровенными снимками. По сути, это ее работа.

Напомним, что Омович без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила: "Горячо".

Ранее Politeka писала, что Омович посветила сочными прелестями в дерзкой косухе: «самые вкусные ракурсы».

Также Politeka писала, что Омович приспустила наряд до неприличия и застыла в горячей позе: «Хищница!».