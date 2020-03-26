Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників знімками в крихітному вбранні на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram звездыю

Так, модель пропонує своїм передплатникам гру. Вони залишають під знімками якісь коментарі або эмоджи, а вона натомість проведе рендомний розіграш 50 доларів.

Супроводила це все Чері знімками, де вона в крихітному вбранні крутиться на камеру, демонструючи розкішне і підтягнуте тіло. Її шанувальники буквально розсипалися в коментарях, про що говорить те, що відбувається під знімками.

«Бомба», «Ось це бомбезное тіло», «ідеальний вигляд», «на таку красу можна дивитися вічно», «ти як завжди – неперевершена», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Ана Чері практично щодня радує своїх шанувальників, публікуючи відверті кадри в популярній соцмережі.

У своєму мікро-блозі струнка красуня-артистка вирішила покрасуватися у дзеркала і закарбувати цей момент на камеру.

Так на новому опублікованому сэлфи фігуриста і засмагла модель постала перед камерою з яскравому роздільному купальнику і при цьому злегка підтримувала свої трусики рукою. Своє желицо цього разу зірка мережі вирішила не показувати, прикривши його телефоном. Примітно, що Ана позувала у ванній кімнаті.

Шанувальники Чері оцінили такий відвертий образ і написали їй у коментарях під фото масу компліментів.

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