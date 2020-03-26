Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников снимками в крохотном наряде на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звездыю

Так, модель предлагает своим подписчикам игру. Они оставляют под снимками какие-либо комментарии или эмоджи, а она взамен проведет рандомный розыгрыш 50 долларов.

Сопроводила это все Чери снимками, где она в крохотном наряде крутится на камеру, демонстрируя роскошное и подтянутое тело. Ее поклонники буквально рассыпались в комментариях, о чем говорит происходящее под снимками.

«Бомба», «Вот это бомбезное тело», «идеальный вид», «на такую красоту можно смотреть вечно», «ты как всегда – непревзойденная», - пишут они.

До этого мы писали, что Ана Чери практически ежедневно радует своих поклонников, публикуя откровенные кадры в популярной соцсети.

В своем микро-блоге стройная красавица-артистка решила покрасоваться у зеркала и запечатлить этот момент на камеру.

Так на новом опубликованном сэлфи фигуристая и загорелая модель предстала перед камерой с ярком раздельном купальнике и при этом слегка придерживала свои трусики рукой. Свое желицо в этот раз звезда сети решила не показывать, прикрыв его телефоном. Примечательно, что Ана позировала в ванной комнате.

Поклонники Чери оценили такой откровенный образ и написали ей в комментариях под фото массу комплиментов.

Напомним, что Ким Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!".

А еще Politeka писала, что сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз скинула все и показала, чем занимается с подругой: «Карантинный партнер…».