Известная фитнес-модель Ана Чери потеряла последнюю каплю стыда и показала пышные формы в прозрачном белье

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании.

Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

На этот раз она вновь вернулась к своим любимым фото в откровенном белье. Так, на снимке Чери позирует около цветочной композиции. Для фотографии девушка надела темное боди с белыми рукавами и закрытой шеей, тогда как ее "упругие мячики" открыты во всей красе, а там есть на что посмотреть. Смелый наряд модели подчеркивает сочные бедра Аны Чери, а волосы игриво разложены на спине.

На снимке девушка стоит повернувшись спиной к камере, поэтому пользователи сети имеют возможность увидеть ее пятую точку во всей красе, ведь прозрачная ткань наряда совсем ничего не скрывает.

Пользователи сети пришли в невероятный восторг увидев такой откровенный снимок, засыпав Ани восхищенными комплиментами.

Также ранее сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери любит окружать себя красивыми людьми.

33-летняя красотка поделилась в своем сториз в Instagram видео, на котором «зажигает» вместе с известным мастером по бровям Джесси Сьеррой.

На видео обе девушки – в пляжных нарядах. Ана Чери – в белом с рисунком бикини, которое практически не скрывает все самые соблазнительные части тела, а Джесси – в топе телесного цвета и черных трусиках, а на талии – черный платок из прозрачной ткани.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.