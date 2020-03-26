Модель Ебігейл Речфорд вирішила побавитися під час карантину і показала фігуру в леопардовому боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Придумайте назву», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Речфорд позує в леопардовому боді на тлі басейну. Це спровокувало справжній бум в коментарях зірки.

«Вогонь!», «Тигриця», «божественний вигляд», «так виглядає насолоду», «ідеальне тіло», «Ось це кайф! Заздрю», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Ебігейл Речфорд порадувала своїх шанувальників серією відвертих фотографій в нижній білизні

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках Ебі постала у напівпрозорій білизні салатового кольору. Вона облягла свої пишні форми білизною з мережива. Через тканину проглядається все, що не повинно бути доступно сторонньому погляду. Образ модель доповнила довгими рукавичками.

Дівчина попросила фанатів вибрати, яка з фотографій їм подобається більше. За 7 годин пост зібрав понад 90 тисяч лайків. В коментарях всі захоплюються зовнішнім виглядом зірки.

«Вогонь», «Бомба», «Лялька», «Ти неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Ебігейл Речфорд є однієї з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників. 28-річна дівчина народилася і виросла в США. Там же вона побудувала свою модельну кар'єру. Зірка не соромиться повністю оголятся і регулярно радує своїх шанувальників гарячими знімками. Запорука її успіху – пишні форми і гарненьке обличчя.

Нагадаємо, що горчая Ебі Речфорд виставила напоказ все соковите: від цього серце частіше заб'ється.

Раніше Politeka писала, що Ебі Речфорд ледве вмістила пишні принади в мереживній білизні: "не Можна бути настільки гарячою!".

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