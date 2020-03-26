Модель Эбигейл Рэтчфорд решила побаловаться во время карантина и показала фигуру в леопардовом боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Придумайте название», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в леопардовом боди на фоне бассейна. Это спровоцировало настоящий бум в комментариях звезды.

«Огонь!», «Тигрица», «божественный вид», «так выглядит наслажденье», «идеальное тело», «Вот это кайф! Завидую», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала своих поклонников серией откровенных фотографий в нижнем белье

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На снимках Эби предстала в полупрозрачном белье салатового цвета. Она обтянула свои пышные формы бельем из кружева. Через ткань просматривается все, что не должно быть доступно постороннему взгляду. Образ модель дополнила длинными перчатками.

Девушка попросила фанатов выбрать, какая из фотографий им нравится больше. За 7 часов пост собрал более 90 тысяч лайков. В комментариях все восхищаются внешним видом звезды.

«Огонь», «Бомба», «Кукла», «Ты невероятная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Эбигейл Рэтчфорд является одной из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников. 28-летняя девушка родилась и выросла в США. Там же она построила свою модельную карьеру. Звезда не стесняется полностью оголятся и регулярно радует своих поклонников горячими снимками. Залог ее успеха – пышные формы и смазливое лицо.

Напомним, что горчая Эби Рэтчфорд выставила напоказ все самое сочное: от этого сердце забьется чаще.

Ранее Politeka писала, что Эби Рэтчфорд еле вместила пышные прелести в кружевном белье: "Нельзя быть настолько горячей!".

Также Politeka писала, что бесстыжая Рэтчфорд едва удержала пышные формы в микроскопическом бикини: «Вот это бомбы!».